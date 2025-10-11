Украинка по дороге в Румынию пыталась спрятать под капотом Mercedes $970 тысяч

Пограничники изъяли валюту на 40 млн грн и автомобиль стоимостью 1,2 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинско-румынской границе в пункте пропуска «Порубное» пограничники предотвратили незаконный вывоз 970 тысяч долларов США.

По данным пограничников, в пункт пропуска прибыла гражданка Украины 1990 года рождения, которая направлялась в Румынию, ее автомобиль направили на углубленный досмотр.

Во время проверки совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в моторном отсеке автомобиля «Mercedes E 55 AMG» специально оборудованный тайник. В нем находилось 38 пакетов и 7 свертков с незадекларированной наличностью.

Сумма изъятой валюты, по курсу НБУ, составляет 40 миллионов 160 тысяч гривен. Также конфискован автомобиль, оцененный в 1 миллион 200 тысяч гривен.

Черновицкий пограничный отряд направил сообщение в территориальное управление Бюро экономической безопасности области об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 201-3 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.