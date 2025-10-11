Украинка по дороге в Румынию пыталась спрятать под капотом Mercedes $970 тысяч

На украинско-румынской границе в пункте пропуска «Порубное» пограничники предотвратили незаконный вывоз 970 тысяч долларов США.
По данным пограничников, в пункт пропуска прибыла гражданка Украины 1990 года рождения, которая направлялась в Румынию, ее автомобиль направили на углубленный досмотр.
Во время проверки совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в моторном отсеке автомобиля «Mercedes E 55 AMG» специально оборудованный тайник. В нем находилось 38 пакетов и 7 свертков с незадекларированной наличностью.
Сумма изъятой валюты, по курсу НБУ, составляет 40 миллионов 160 тысяч гривен. Также конфискован автомобиль, оцененный в 1 миллион 200 тысяч гривен.
Черновицкий пограничный отряд направил сообщение в территориальное управление Бюро экономической безопасности области об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 201-3 УК Украины.
