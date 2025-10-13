ЄС надає Україні рекордну військову підтримку та готує нові санкції проти РФ, – Кая Каллас

За словами Каллас, економіка Росії слабшає, а час на боці України.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що у 2025 році Європейський Союз забезпечує Україні рекордний рівень військової підтримки, а також незабаром запровадить нові санкційні заходи проти Росії. Про це вона повідомила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

«Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Незабаром ми ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже є слабкою. Ми зробимо її ще слабкішою», — зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що в Росії інфляція перевищує 20%, грошові резерви вичерпуються, а економічне зростання наближається до нуля. «Можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України», — додала вона.

Каллас наголосила, що кожен євро, вилучений у Росії, зменшує її можливості фінансувати війну.

