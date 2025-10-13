Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

ЄС надає Україні рекордну військову підтримку та готує нові санкції проти РФ, – Кая Каллас

16:14, 13 жовтня 2025
За словами Каллас, економіка Росії слабшає, а час на боці України.
ЄС надає Україні рекордну військову підтримку та готує нові санкції проти РФ, – Кая Каллас
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що у 2025 році Європейський Союз забезпечує Україні рекордний рівень військової підтримки, а також незабаром запровадить нові санкційні заходи проти Росії. Про це вона повідомила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

«Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Незабаром ми ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже є слабкою. Ми зробимо її ще слабкішою», — зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що в Росії інфляція перевищує 20%, грошові резерви вичерпуються, а економічне зростання наближається до нуля. «Можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України», — додала вона.

Каллас наголосила, що кожен євро, вилучений у Росії, зменшує її можливості фінансувати війну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами-посадовцями складає більше 80 млрд грн – Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що штучні обмеження законом про бюджет наразі обходяться державі дорожче, бо прокурори, судді чи правоохоронці згодом через суди скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму плюс штрафні санкції та судові збори.

Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду