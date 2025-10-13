ЕС предоставляет Украине рекордную военную поддержку и готовит новые санкции против РФ, – Кая Каллас

По словам Каллас, экономика России слабеет, а время на стороне Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в 2025 году Европейский Союз обеспечит Украине рекордный уровень военной поддержки, а также вскоре введет новые санкционные меры против России. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«В этом году Европейский Союз предоставляет Украине рекордный уровень военной поддержки. Санкции ЕС уже лишили Россию сотен миллиардов евро, которые она могла бы потратить на финансирование войны. В скором времени мы примем новые меры, направленные против доходов России от энергетики, финансов и торговли. Военная экономика России и так слаба. Мы сделаем ее еще слабее», — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что в России инфляция превышает 20%, денежные резервы исчерпываются, а экономический рост приближается к нулю. «Возможно, когда-то время было на стороне России, но сейчас оно переходит на сторону Украины», — добавила она.

Каллас подчеркнула, что каждый евро, изъятый в России, уменьшает ее возможности финансировать войну.

