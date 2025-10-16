Практика судів
  1. В Україні

У Києві покарали водія маршрутки, який висаджував та брав пасажирів посеред дороги – фото

13:00, 16 жовтня 2025
Після відео, що з’явилося в мережі, порушника швидко встановили та притягнули до адміністративної відповідальності.
У мережі з’явилося відео, на якому водій маршрутного транспортного засобу здійснює висадку та посадку пасажирів поза межами зупинки у Києві. Інформація швидко поширилася, після чого до справи долучилися інспектори сектору контролю на автомобільному транспорті та патрульні.

Як повідомили у поліції, порушника оперативно встановили та притягнули до адміністративної відповідальності.

З водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних порушень у майбутньому.

На нього винесено постанову за ч. 2 ст. 121-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил посадки та висадки пасажирів).

поліція Київ транспорт

