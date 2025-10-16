Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

10 діб арешту — на Закарпатті суд покарав чоловіка за систематичне нетверезе водіння

15:06, 16 жовтня 2025
Чоловіка також позбавили права керування транспортними засобами на строк 3 роки 11 місяців.
10 діб арешту — на Закарпатті суд покарав чоловіка за систематичне нетверезе водіння
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув справу про адміністративні правопорушення щодо місцевого мешканця, 1959 року народження, якого визнано винуватим у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126 та ч. 2 ст. 130 КУпАП.

За результатами розгляду суд призначив чоловіку адміністративне стягнення у вигляді 10 діб арешту з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки 11 місяців і 22 дні та оплатним вилученням транспортного засобу іноземної реєстрації.

Суд встановив, що 12 вересня 2025 року близько 20:30 громадянин керував легковим автомобілем іноземної реєстрації на вул. Верховинській у селищі Міжгір’я Хустського району, маючи явні ознаки алкогольного сп’яніння — запах алкоголю з ротової порожнини, порушення мовлення та координації рухів. Водночас він не мав права керування транспортним засобом і вчинив ці правопорушення повторно протягом року. Від проходження огляду як на місці, так і в медичному закладі водій відмовився.

Таким чином, чоловік вчинив одразу два адміністративні правопорушення:

  • ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, вчинене повторно протягом року;
  • ч. 2 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння, повторне протягом року.

При цьому суд встановив, що протягом останнього року громадянин неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 КУпАП — штраф 20 400 грн та за ч. 1 ст. 130 КУпАП — двічі штраф по 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Суд дійшов висновку, що вина чоловіка у вчиненні зазначених правопорушень підтверджується достатніми, достовірними та належними доказами, які не були оспорені під час складання протоколів та розгляду справи.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одночасно, стягнення накладається в межах санкції за більш серйозне правопорушення.

З урахуванням того, що чоловік є особою похилого віку (старше 65 років) і не має інвалідності І чи ІІ групи, суд визнав можливим застосувати до нього виняткове стягнення у вигляді адміністративного арешту відповідно до ч. 3 ст. 32 КУпАП.

Постанова суду не набрала законної сили.

З повним текстом рішення суду у справі № 302/1343/25 можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд посвідчення водія судова практика Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду