10 діб арешту — на Закарпатті суд покарав чоловіка за систематичне нетверезе водіння

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув справу про адміністративні правопорушення щодо місцевого мешканця, 1959 року народження, якого визнано винуватим у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126 та ч. 2 ст. 130 КУпАП.

За результатами розгляду суд призначив чоловіку адміністративне стягнення у вигляді 10 діб арешту з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки 11 місяців і 22 дні та оплатним вилученням транспортного засобу іноземної реєстрації.

Суд встановив, що 12 вересня 2025 року близько 20:30 громадянин керував легковим автомобілем іноземної реєстрації на вул. Верховинській у селищі Міжгір’я Хустського району, маючи явні ознаки алкогольного сп’яніння — запах алкоголю з ротової порожнини, порушення мовлення та координації рухів. Водночас він не мав права керування транспортним засобом і вчинив ці правопорушення повторно протягом року. Від проходження огляду як на місці, так і в медичному закладі водій відмовився.

Таким чином, чоловік вчинив одразу два адміністративні правопорушення:

ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, вчинене повторно протягом року;

ч. 2 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння, повторне протягом року.

При цьому суд встановив, що протягом останнього року громадянин неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 КУпАП — штраф 20 400 грн та за ч. 1 ст. 130 КУпАП — двічі штраф по 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Суд дійшов висновку, що вина чоловіка у вчиненні зазначених правопорушень підтверджується достатніми, достовірними та належними доказами, які не були оспорені під час складання протоколів та розгляду справи.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одночасно, стягнення накладається в межах санкції за більш серйозне правопорушення.

З урахуванням того, що чоловік є особою похилого віку (старше 65 років) і не має інвалідності І чи ІІ групи, суд визнав можливим застосувати до нього виняткове стягнення у вигляді адміністративного арешту відповідно до ч. 3 ст. 32 КУпАП.

Постанова суду не набрала законної сили.

З повним текстом рішення суду у справі № 302/1343/25 можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

