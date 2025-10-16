Практика судов
10 суток ареста — на Закарпатье суд наказал мужчину за систематическое нетрезвое вождение

15:06, 16 октября 2025
Мужчину также лишили права управления транспортными средствами сроком на 3 года 11 месяцев.
Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело об административных правонарушениях в отношении местного жителя, 1959 года рождения, которого признали виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126 и ч. 2 ст. 130 КоАП Украины.

По результатам рассмотрения суд назначил мужчине административное взыскание в виде 10 суток ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года 11 месяцев и 22 дня и с оплатным изъятием транспортного средства иностранной регистрации. 

Суд установил, что 12 сентября 2025 года около 20:30 гражданин управлял легковым автомобилем иностранной регистрации на ул. Верховинской в поселке Межгорье Хустского района, имея явные признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта, нарушение речи и координации движений. При этом он не имел права управления транспортным средством и совершил данные правонарушения повторно в течение года. От прохождения освидетельствования как на месте, так и в медицинском учреждении водитель отказался.

Таким образом, мужчина совершил сразу два административных правонарушения:

ч. 5 ст. 126 КоАП Украины — управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, совершенное повторно в течение года;

ч. 2 ст. 130 КоАП Украины — управление в состоянии алкогольного опьянения, повторное в течение года. 

При этом суд установил, что в течение последнего года гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 КоАП Украины — штраф 20 400 грн, и по ч. 1 ст. 130 КоАП Украины — дважды штраф по 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Суд пришел к выводу, что вина мужчины в совершении указанных правонарушений подтверждается достаточными, достоверными и надлежащими доказательствами, которые не были оспорены во время составления протоколов и рассмотрения дела.

Суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 36 КоАП Украины, если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых рассматриваются одновременно, взыскание налагается в пределах санкции за более серьезное правонарушение.

С учетом того, что мужчина является лицом пожилого возраста (старше 65 лет) и не имеет инвалидности I или II группы, суд признал возможным применить к нему исключительное взыскание в виде административного ареста в соответствии с ч. 3 ст. 32 КоАП Украины. 

Постановление суда не вступило в законную силу.

С полным текстом решения суда по делу № 302/1343/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

