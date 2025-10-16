НАБУ проводить спецоперацію з затримання біля Офісу Генпрокурора

За даними «Судово-юридичної газети», затримання не має стосунку до прокуратури.

У Києві 16 жовтня правоохоронці провели затримання перед Офісом Генпрокурора у Києві. Про це повідомляє «Труха Україна».

Як видно на фото, спецоперацію проводять співробітники НАБУ.

Наразі весь район перекрито. Наразі на місці інциденту багато спецпризначенців.

