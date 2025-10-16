НАБУ проводит спецоперацию по задержанию возле Офиса Генпрокурора

По данным «Судебно-юридической газеты», задержание не имеет отношения к прокуратуре.

В Киеве 16 октября правоохранители провели задержание перед Офисом Генпрокурора. Об этом сообщает «Труха Украина».

Как видно на фото, спецоперацию проводят сотрудники НАБУ.

В данный момент весь район перекрыт. На месте инцидента находится много спецназовцев.

