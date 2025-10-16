Єврокомісія представила оборонну дорожню карту до 2030 року

Дорожня карта передбачає протидію безпілотникам і підтримку України.

Єврокомісія представила державам-членам ЄС комплексний план зміцнення оборонних спроможностей, який включає заходи для протидії безпілотникам та загрозам із повітря, моря і космосу. Оборонна дорожня карта визначає цілі та етапи для усунення прогалин у спроможностях, прискорення інвестицій в оборону в усіх країнах-членах і забезпечення повної оборонної готовності ЄС до 2030 року. У Єврокомісії підкреслили, що посилення оборони Європи також передбачає тверду підтримку України, повідомляє «Європейська правда».

«Наша дорожня карта сьогодні створює умови для чітких планів, графіків, результатів та індикаторів, а також чіткої системи звітності та моніторингу для нарощування закупівель та виробництва, постійного впровадження оборонних інновацій, створення європейських оборонних флагманських проєктів та виробництва разом з Україною, в Україні та для України», – заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Він додав: «Наша дорожня карта показує всі основні етапи досягнення оборонної готовності до 2030 року, щоб ми могли стримати російську агресію, запобігти війні та зберегти мир. Наша політика – виробництво, наша мета – мир».

Для швидких дій дорожня карта пропонує чотири флагманські проєкти: Європейську ініціативу з протидії безпілотникам, Варту східного флангу, Європейський повітряний щит і Європейський космічний щит. «Вони посилять здатність Європи стримувати і оборонятись на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі і в космосі, роблячи безпосередній внесок у досягнення цілей сил і засобів НАТО», – зазначили в Єврокомісії.

Повна оборонна готовність, як пояснили в ЄК, означає забезпечення здатності збройних сил країн-членів передбачати кризи, зокрема конфлікти високої інтенсивності, бути готовими до них і реагувати. Дорожня карта закликає країни-члени сформувати коаліції сил і засобів у дев’яти ключових сферах: протиповітряна і протиракетна оборона; стратегічні засоби забезпечення; військова мобільність; артилерійські системи; кібернетика, штучний інтелект, електронна війна; ракети і боєприпаси; безпілотники і протидія безпілотникам; наземні бойові дії; морські сили і засоби.

План базується на ініціативі «Переозброєння Європи – Боєготовність 2030», яка передбачає значне збільшення державних і приватних інвестицій для підвищення виробництва та боєготовності. Єврокомісія представить дорожню карту лідерам ЄС на саміті разом із пропозиціями щодо флагманських проєктів, спрямованих на досягнення оборонної готовності до 2030 року.

Крім того, дорожня карта включає плани створення до 2027 року загальноєвропейської зони військової мобільності з гармонізованими правилами та мережею наземних, повітряних і морських шляхів для швидкого переміщення військ і техніки. Цей план, розроблений у координації з НАТО, посилить здатність Європи оперативно реагувати на кризи, зазначили в Єврокомісії.

