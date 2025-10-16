Еврокомиссия представила оборонную дорожную карту до 2030 года

Дорожная карта предусматривает противодействие беспилотникам и поддержку Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС комплексный план укрепления оборонных возможностей, который включает меры по противодействию беспилотникам и угрозам с воздуха, моря и космоса. Оборонная дорожная карта определяет цели и этапы для устранения пробелов в способностях, ускорения инвестиций в оборону во всех странах-членах и обеспечения полной оборонной готовности ЕС до 2030 года. В Еврокомиссии подчеркнули, что усиление обороны Европы также предусматривает твердую поддержку Украины, сообщает «Европейская правда».

«Наша дорожная карта сегодня создает условия для четких планов, графиков, результатов и индикаторов, а также четкой системы отчетности и мониторинга для наращивания закупок и производства, постоянного внедрения оборонных инноваций, создания европейских оборонных флагманских проектов и производства вместе с Украиной, в Украине и для Украины», – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он добавил: «Наша дорожная карта показывает все основные этапы достижения оборонной готовности к 2030 году, чтобы мы могли сдержать российскую агрессию, предотвратить войну и сохранить мир. Наша политика – производство, наша цель – мир».

Для быстрых действий дорожная карта предлагает четыре флагманских проекта: Европейскую инициативу по противодействию беспилотникам, Стражу восточного фланга, Европейский воздушный щит и Европейский космический щит. «Они усилят способность Европы сдерживать и обороняться на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, внося непосредственный вклад в достижение целей сил и средств НАТО», — отметили в Еврокомиссии.

Полная оборонная готовность, как пояснили в ЕК, означает обеспечение способности вооруженных сил стран-членов предвидеть кризисы, в частности конфликты высокой интенсивности, быть готовыми к ним и реагировать. Дорожная карта призывает страны-члены сформировать коалиции сил и средств в девяти ключевых сферах: противовоздушная и противоракетная оборона; стратегические средства обеспечения; военная мобильность; артиллерийские системы; кибернетика, искусственный интеллект, электронная война; ракеты и боеприпасы; беспилотники и противодействие беспилотникам; наземные боевые действия; морские силы и средства.

План базируется на инициативе «Перевооружение Европы – Боеготовность 2030», которая предусматривает значительное увеличение государственных и частных инвестиций для повышения производства и боеготовности. Еврокомиссия представит дорожную карту лидерам ЕС на саммите вместе с предложениями по флагманским проектам, направленным на достижение оборонной готовности к 2030 году.

Кроме того, дорожная карта включает планы создания к 2027 году общеевропейской зоны военной мобильности с гармонизированными правилами и сетью наземных, воздушных и морских путей для быстрого перемещения войск и техники. Этот план, разработанный в координации с НАТО, усилит способность Европы оперативно реагировать на кризисы, отметили в Еврокомиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.