Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя 16 жовтня 2025 року призначила на посаду керівника Секретаріату ВРП Булку Ольгу Аркадіївну.

До виконання обов’язків Ольга Булка приступить вже 17 жовтня.

Призначення Ольги Булки на посаду керівника Секретаріату ВРП є тимчасовим, тобто без здійснення конкурсного відбору, на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану або до призначення на цю посаду переможця конкурсу.

«Ми впевнені, що ви виправдаєте нашу довіру з огляду на ваш професійний досвід, стаж роботи, інтелектуальні здібності та організаторські здібності», – зазначив голова ВРП Григорій Усик.

За призначення Ольги Булки на посаду керівника Секретаріату ВРП проголосували усі 15 присутніх на засіданні членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що у червні «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Ольга Булка є кандидатом на посаду керівника Секретаріату ВРП.

У 2011-2015 роках Ольга Булка була керівником Секретаріату Вищої ради юстиції. У 2018-2023 року Ольга Булка очолювала апарат Верховного Суду, а у 2023-2025 роках працювала на посаді заступника голови Державної судової адміністрації.

Зазначимо, що у Секретаріату ВРП був відсутній керівник після того, як у березні 2025 року зі своєї посади звільнився Михайло Шумило.

Автор: В’ячеслав Хрипун

