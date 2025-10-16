Практика судов
Высший совет правосудия назначил руководителем своего Секретариата Ольгу Булку

11:34, 16 октября 2025
Ольга Булка через десять лет вернулась в Высший совет правосудия.
Высший совет правосудия назначил руководителем своего Секретариата Ольгу Булку
Высший совет правосудия 16 октября 2025 года назначил на должность руководителя Секретариата ВСП Булку Ольгу Аркадиевну.

К исполнению обязанностей Ольга Булка приступит уже 17 октября.

Назначение Ольги Булки на должность руководителя Секретариата ВСП является временным, то есть без конкурсного отбора и на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения или до назначения на эту должность победителя конкурса.

«Мы уверены, что вы оправдаете наше доверие с учетом вашего профессионального опыта, стажа работы, интеллектуальных способностей и организаторских способностей», – сообщил председатель ВСП Григорий Усик.

За назначение Ольги Булки на должность руководителя Секретариата ВСП проголосовали все 15 присутствовавших на заседании членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что в июне "Судебно-юридическая газета" сообщала о том, что Ольга Булка является кандидатом на должность руководителя Секретариата ВСП.

В 2011-2015 годах Ольга Булка была руководителем Секретариата Высшего совета юстиции.  В 2018-2023 годах Ольга Булка возглавляла аппарат Верховного Суда, а в 2023-2025 годах работала на должности заместителя председателя Государственной судебной администрации.

Отметим, что у Секретариата ВСП отсутствовал руководитель после того, как в марте 2025 года со своего поста уволился Михаил Шумило.

Автор: Вячеслав Хрипун

