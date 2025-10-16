Практика судів
Україні потрібно ще $60 млрд зовнішньої допомоги у 2026-2027 роках, — Марченко

13:54, 16 жовтня 2025
Україна розраховує покрити дефіцит бюджету за рахунок заморожених російських активів — Мінфін.
Україні потрібно ще $60 млрд зовнішньої допомоги у 2026-2027 роках, — Марченко

Фото: mof.gov.ua
Фото: mof.gov.ua
Через триваючі бойові дії державні фінанси України залишаються під тиском, а непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить близько $60 млрд. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося у Вашингтоні.

«Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни. Водночас потреби залишаються значними. Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим», – зазначив Марченко, як процитовано у пресрелізі Міністерства фінансів.

Він наголосив на важливості започаткування нових програм співпраці та механізмів використання російських активів для збалансування бюджету 2026 року та в подальшому. Команда Міністерства фінансів співпрацює з урядами країн-партнерів для узгодження деталей механізму Reparations Loan, який передбачає залучення коштів із заморожених активів на пріоритетні потреби України. Марченко підкреслив необхідність якнайшвидшого досягнення політичної угоди з цього питання.

Крім того, триває робота з МВФ над новою програмою співпраці, яка відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України. Вона включатиме заходи для підтримки стабільності, фінансування критично важливих видатків і відновлення стійкості державного боргу.

Марченко висловив подяку міжнародним партнерам за фінансову підтримку, яка з лютого 2022 року перевищила $152 млрд, зокрема $36,9 млрд у 2025 році.

Під час засідання також обговорювали підтримку енергетичного сектору України, який зазнає ударів через російські атаки на критичну інфраструктуру. Захід відбувся під спільним головуванням уряду України, Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Мінфін Сергій Марченко

