Украине нужно еще $60 млрд внешней помощи в 2026-2027 годах, — Марченко

Украина рассчитывает покрыть дефицит бюджета за счет замороженных российских активов — Минфин.

Из-за продолжающихся боевых действий государственные финансы Украины остаются под давлением, а непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время восьмого заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось в Вашингтоне.

«Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях войны. В то же время потребности остаются значительными. Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026–2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности через использование замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным», — отметил Марченко, как цитируется в пресс-релизе Министерства финансов.

Он подчеркнул важность запуска новых программ сотрудничества и механизмов использования российских активов для сбалансирования бюджета 2026 года и в дальнейшем. Команда Министерства финансов сотрудничает с правительствами стран-партнеров для согласования деталей механизма Reparations Loan, который предусматривает привлечение средств из замороженных активов на приоритетные нужды Украины. Марченко подчеркнул необходимость скорейшего достижения политического соглашения по этому вопросу.

Кроме того, продолжается работа с МВФ над новой программой сотрудничества, которая будет отражать текущие и среднесрочные приоритеты Украины. Она будет включать меры по поддержанию стабильности, финансированию критически важных расходов и восстановлению устойчивости государственного долга.

Марченко выразил благодарность международным партнерам за финансовую поддержку, которая с февраля 2022 года превысила $152 млрд, в частности $36,9 млрд в 2025 году.

Во время заседания также обсуждалась поддержка энергетического сектора Украины, который подвергается ударам из-за российских атак на критическую инфраструктуру. Мероприятие прошло под совместным председательством правительства Украины, Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

