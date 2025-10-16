Практика судів
Уряд Франції на чолі з Лекорню пережив два вотуми недовіри після поступки щодо пенсійної реформи

13:41, 16 жовтня 2025
Себастьян Лекорню зберіг посаду завдяки поступці — прем’єр пообіцяв призупинити реалізацію непопулярної пенсійної реформи, яка передбачала підвищення пенсійного віку.
Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню успішно пережив одразу два вотуми недовіри, ініційовані в Національних зборах — його уряд залишається при владі. Про це пише Politico.

У четвер депутати розглянули дві резолюції — одну подали представники ультралівих, іншу — ультраправі. Першу підтримали 271 депутат, що менше необхідних 289 голосів для відставки уряду. Друга ініціатива також не набрала потрібної більшості.

Політичні аналітики зазначають, що Лекорню зберіг посаду завдяки поступці — прем’єр пообіцяв призупинити реалізацію непопулярної пенсійної реформи, яка передбачала підвищення пенсійного віку. Закон буде «заморожено» до президентських виборів 2027 року. Це стало компромісом і відіграло ключову роль у голосуванні.

Пенсійна реформа вважається одним із головних проєктів президента Еммануеля Макрона.

Для 39-річного Лекорню це було критичне випробування: якби вотум недовіри пройшов, він став би прем’єром із найкоротшим терміном перебування при владі — його попередній кабінет пішов у відставку лише через 14 годин після призначення.

Після голосування прем’єр закликав депутатів перейти до конструктивної роботи — вже з понеділка парламент розпочне розгляд бюджету на 2026 рік. Лекорню пообіцяв не вдаватися до конституційного механізму ухвалення бюджету без голосування, який раніше неодноразово викликав критику опозиції.

