Правительство Франции во главе с Лекорню пережило два вотума недоверия после уступки по пенсионной реформе

Себастьян Лекорню сохранил должность благодаря уступке — премьер пообещал приостановить реализацию непопулярной пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню успешно пережил сразу два вотума недоверия, инициированных в Национальном собрании — его правительство остается у власти. Об этом пишет Politico.

В четверг депутаты рассмотрели две резолюции — одну подали представители ультралевых, другую — ультраправые. Первую поддержали 271 депутат, что меньше необходимых 289 голосов для отставки правительства. Вторая инициатива также не набрала нужного большинства.

Политические аналитики отмечают, что Лекорню сохранил должность благодаря уступке — премьер пообещал приостановить реализацию непопулярной пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Закон будет «заморожен» до президентских выборов 2027 года. Это стало компромиссом и сыграло ключевую роль в голосовании.

Пенсионная реформа считается одним из главных проектов президента Эммануэля Макрона.

Для 39-летнего Лекорню это было критическое испытание: если бы вотум недоверия прошел, он стал бы премьером с самым коротким сроком пребывания у власти — его предыдущий кабинет ушел в отставку всего через 14 часов после назначения.

После голосования премьер призвал депутатов перейти к конструктивной работе — уже с понедельника парламент начнет рассмотрение бюджета на 2026 год. Лекорню пообещал не прибегать к конституционному механизму утверждения бюджета без голосования, который ранее неоднократно вызывал критику оппозиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.