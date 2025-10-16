Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ – уникнути втрат не вдалося

За рішенням Генштабу розпочато службове розслідування.

Росія двома балістичними ракетами вдарила по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині країни, повідомило Оперативне командування «Південь».

Незважаючи на оповіщення, переміщення в укриття та інші заходи безпеки, уникнути втрат повністю не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу зможуть зв’язатися зі своїми рідними.

За рішенням Головнокомандувача ЗСУ Військова служба правопорядку розпочала службове розслідування.

