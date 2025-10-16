Россия нанесла баллистический удар по учебному подразделению ВСУ – избежать потерь не удалось

По решению Генштаба начато служебное расследование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенному в тыловой и относительно спокойной части страны, сообщило Оперативное командование «Юг».

Несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие меры безопасности, избежать потерь полностью не удалось. На месте работают экстренные службы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими родными.

По решению Главнокомандующего ВСУ Военная служба правопорядка начала служебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.