Практика судів
  1. В Україні

НААУ розкритикувала окремі норми рекодифікації Цивільного кодексу: які зауваження

15:24, 16 жовтня 2025
НААУ подала зауваження та пропозиції до рекодифікації Цивільного кодексу України.
НААУ розкритикувала окремі норми рекодифікації Цивільного кодексу: які зауваження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) надала свої зауваження та пропозиції до законопроєктів №14056 і №14057, що передбачають оновлення (рекодифікацію) положень першої та другої книг Цивільного кодексу України.

Як зазначають в асоціації, зауваження і пропозиції було надано на прохання Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Зазначимо, що юридична спільнота жваво обговорює ідею віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука оновити Цивільний кодекс України. Верховна Рада незабаром розгляне у першому читанні законопроект 14056 про нову редакцію книги першої Цивільного кодексу. Ініціатором цього та інших законопроектів про оновлення (рекодифікацію) Цивільного кодексу виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами.

В цілому адвокати підтримали оновлення ЦК. Разом із тим відзначили, що низка запропонованих норм потребує доопрацювання з огляду на якість нормотворчої техніки, узгодженість із чинним законодавством і прогнозованість правозастосування.

Серед висловлених застережень – необхідність узгодити положення проектів із профільними законами. Так, наприклад ЦК пропонується доповнити нормою про захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів медіатором. Нова стаття 18-1 закріплює, що медіатор може здійснювати захист особи шляхом проведення медіації як позасудової процедури врегулювання цивільного конфлікту (спору) у випадках та в порядку, визначених законом та/або договором.

Адвокати звернули увагу, що зміст пропонованої норми суперечить Закону «Про медіацію», відповідно до якого медіація – це позасудовий спосіб врегулювання конфліктів, де сторони на підставі угоди залучають третю особу для того, щоб знайти спільне рішення.

Закон передбачає, що кожен учасник може відмовитись від медіатора, від медіації. У разі порушення угоди про медіацію учасниками законодавчо за це не передбачено відповідальності. Медіатор не має владних повноважень, як суд – він не може накласти штраф, постановити ухвалу про привід, винести окрему ухвалу. Рішення медіатора не є обов’язковим до виконання на всій території України, не забезпечується державою. Також укладена угода не має сили виконавчого напису. Отже, медіація – це лише спосіб мирного, позасудового вирішення конфлікту, але не спосіб захисту права.

Зауваження також стосуються: статусу дитини (неузгодженість із Законом «Про охорону дитинства»), дискримінації за ознаками індивідуальності (пропонується врегулювати винятки в профільному законі), права на інформаційний спокій (потрібні зміни до КЗпП та Закону «Про відпустки»), а також реєстрації актів цивільного стану (необхідні узгоджені зміни до спеціальних законів і підзаконних актів із чіткими строками їх ухвалення).

Крім цього, НААУ застерігає від підходу, за яким сплив позовної давності веде до «втрати права на судовий або інший юрисдикційний захист» (зміни до ст. 256 ЦК), що потенційно конфліктує зі статтею 55 Конституції та усталеною доктриною та судовою практикою, яка розглядає позовну давність як інститут матеріального права, що обмежує можливість задоволення позову, а не саме право на звернення. НААУ наполягає зберегти теперішню модель.

Серед іншого, пропонується уточнити регламентацію визнання особи безвісно відсутньою/оголошення померлою (зокрема із залученням ТЦК та навчальних центрів), зберегти чинні строки у воєнних випадках; відмовитися від зобов’язання представника «негайно повідомляти» довірителя й спадкоємців про дії за довіреністю; не змінювати чинну редакцію норми про право на життя; надати визначення новому інституту «помічництва» та вибудувати для нього пов’язані механізми у спеціальному законодавстві.

Також відзначається використання у проектах складних або невизначених понять. Зокрема, НААУ пропонує відмовитися від терміна «еманація» та переглянути введення «доброзвичайності (boni mores)», чітко розмежувавши її з «добросовісністю» або ж надавши критерії застосування. Без цього зростає ризик довільного тлумачення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

адвокат НААУ цивільний кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду