НААУ раскритиковала отдельные нормы рекодификации Гражданского кодекса: какие замечания

НААУ подала замечания и предложения к рекодификации Гражданского кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) предоставила свои замечания и предложения к законопроектам №14056 и №14057, которые предусматривают обновление (рекодификацию) положений первой и второй книг Гражданского кодекса Украины.

Как отмечают в ассоциации, замечания и предложения были предоставлены по просьбе Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Отметим, что юридическое сообщество активно обсуждает идею вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука обновить Гражданский кодекс Украины. Верховная Рада вскоре рассмотрит в первом чтении законопроект №14056 о новой редакции первой книги Гражданского кодекса. Инициатором этого и других законопроектов об обновлении (рекодификации) Гражданского кодекса выступил спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

В целом адвокаты поддержали обновление Гражданского кодекса. Вместе с тем они отметили, что ряд предложенных норм нуждается в доработке с точки зрения качества нормотворческой техники, согласованности с действующим законодательством и предсказуемости правоприменения.

Среди высказанных предостережений — необходимость согласовать положения проектов с профильными законами. Так, например, Гражданский кодекс предлагается дополнить нормой о защите гражданских прав и охраняемых законом интересов медиатором. Новая статья 18-1 закрепляет, что медиатор может осуществлять защиту лица путем проведения медиации как внесудебной процедуры урегулирования гражданского конфликта (спора) в случаях и в порядке, определенных законом и/или договором.

Адвокаты обратили внимание, что содержание предлагаемой нормы противоречит Закону «О медиации», согласно которому медиация — это внесудебный способ урегулирования конфликтов, при котором стороны на основании соглашения привлекают третье лицо, чтобы найти взаимоприемлемое решение.

Закон предусматривает, что каждый участник может отказаться от медиатора, от самой процедуры медиации. В случае нарушения соглашения о медиации участниками законом не предусмотрена ответственность. Медиатор не имеет властных полномочий, как суд: он не может наложить штраф, вынести постановление о приводе, принять отдельное определение. Решение медиатора не является обязательным к исполнению на территории Украины и не обеспечивается государством. Также заключенное соглашение не имеет силы исполнительной надписи. Следовательно, медиация — это лишь способ мирного, внесудебного урегулирования конфликта, но не способ защиты права.

Замечания также касаются: статуса ребенка (несогласованность с Законом «Об охране детства»), дискриминации по признаку индивидуальности (предлагается урегулировать исключения в профильном законе), права на информационный покой (необходимы изменения в КЗоТ и Закон «Об отпусках»), а также регистрации актов гражданского состояния (нужны согласованные изменения в специальных законах и подзаконных актах с четкими сроками их принятия).

Кроме того, НААУ предостерегает от подхода, при котором истечение срока исковой давности ведет к «утрате права на судебную или иную юрисдикционную защиту» (изменения в ст. 256 ГК), что потенциально противоречит статье 55 Конституции и устоявшейся доктрине и судебной практике, рассматривающим исковую давность как институт материального права, ограничивающий возможность удовлетворения иска, а не само право на обращение. НААУ настаивает на сохранении действующей модели.

Среди прочего предлагается уточнить регламентацию признания лица безвестно отсутствующим/объявления умершим (в том числе с привлечением ТЦК и учебных центров), сохранить действующие сроки в военных случаях; отказаться от обязательства представителя «немедленно уведомлять» доверителя и наследников о действиях по доверенности; не изменять действующую редакцию нормы о праве на жизнь; дать определение новому институту «помощничества» и выстроить для него связанные механизмы в специальном законодательстве.

Также отмечается использование в проектах сложных или неопределенных понятий. В частности, НААУ предлагает отказаться от термина «эманация» и пересмотреть введение понятия «доброзвичайности (boni mores)», четко разграничив его с «добросовестностью» либо предоставив критерии применения. Без этого возрастает риск произвольного толкования.

