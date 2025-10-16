У Житомирі поліцейський напідпитку в’їхав в електроопору – загинула 16-річна дівчина

Правоохоронець, який перебував поза службою, втратив контроль над авто і в’їхав у бетонну електроопору, а рівень алкоголю в його крові перевищував норму у п’ять разів.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо правоохоронця з Житомирської області, який, перебуваючи напідпитку, став винуватцем автокатастрофи, унаслідок якої загинула неповнолітня дівчина. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Трагедія сталася вночі 7 липня у Житомирі. Правоохоронець, який перебував поза службою, керуючи власним автомобілем, втратив контроль над авто і в’їхав у бетонну електроопору. У машині, крім нього, перебували 25-річний товариш та дві дівчини віком 16 і 17 років.

Унаслідок аварії молодша пасажирка отримала тяжкі травми й померла в лікарні через кілька годин після ДТП. Інша дівчина зазнала серйозних тілесних ушкоджень.

Слідство встановило, що водій був у стані алкогольного сп’яніння, а рівень алкоголю в його крові перевищував норму у п’ять разів.

ДБР затримало чоловіка відповідно до статті 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сам правоохоронець визнав провину.

Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

