В Житомире полицейский в нетрезвом состоянии врезался в электроопору – погибла 16-летняя девушка

14:12, 16 октября 2025
Полицейский, находясь вне службы, не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору, а уровень алкоголя в его крови превышал норму в пять раз.
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя из Житомирской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником автокатастрофы, в результате которой погибла несовершеннолетняя девушка. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Трагедия произошла ночью 7 июля в Житомире. Полицейский, находясь вне службы и управляя собственным автомобилем, не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору. В машине, кроме него, находились 25-летний товарищ и две девушки в возрасте 16 и 17 лет.

В результате аварии младшая пассажирка получила тяжелые травмы и умерла в больнице через несколько часов после ДТП. Другая девушка получила серьезные телесные повреждения.

Следствие установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму в пять раз.

ГБР задержало мужчину в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сам правоохранитель признал вину.

Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

