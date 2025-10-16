У Києві затримали військового, який за $9200 переодягав ухилянтів у форму для втечі до Румунії

Зловмисник пропонував чоловікам військову форму та підроблені документи про відрядження, щоб безперешкодно перетнути кордон.

У Києві затримали військовослужбовця, який організовував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії. Він просив «клієнтів» одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати «липові» документи про нібито службове відрядження у західні регіони. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, 39-річний військовий однієї з військових частин Харківщини вирішив заробити на бажаючих уникнути служби в армії, організовуючи незаконні «тури» до Європи.

Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону.

Щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового. Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост.

А для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Такий «тур» до Румунії коштував бажаючим 9200 доларів.

Поліцейські затримали переправника відразу після отримання коштів. Під час проведення санкціонованого обшуку у фігуранта виявили та вилучили гроші, банківські картки та чорнові записи.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.