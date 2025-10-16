Практика судів
У Києві затримали військового, який за $9200 переодягав ухилянтів у форму для втечі до Румунії

14:30, 16 жовтня 2025
Зловмисник пропонував чоловікам військову форму та підроблені документи про відрядження, щоб безперешкодно перетнути кордон.
У Києві затримали військовослужбовця, який організовував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії. Він просив «клієнтів» одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати «липові» документи про нібито службове відрядження у західні регіони. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, 39-річний військовий однієї з військових частин Харківщини вирішив заробити на бажаючих уникнути служби в армії, організовуючи незаконні «тури» до Європи.

Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону. 

Щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового. Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост.

А для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Такий «тур» до Румунії коштував бажаючим 9200 доларів. 

Поліцейські затримали переправника відразу після отримання коштів. Під час проведення санкціонованого обшуку у фігуранта виявили та вилучили гроші, банківські картки та чорнові записи.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

