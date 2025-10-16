В Киеве задержали военнослужащего, который за $9200 переодевал уклонистов в форму для побега в Румынию

Злоумышленник предлагал мужчинам военную форму и поддельные документы о командировке, чтобы беспрепятственно пересечь границу.

В Киеве задержали военнослужащего, который организовывал нелегальное переправление мужчин в Румынию. Он просил «клиентов» надеть военную форму и обещал предоставить «поддельные» документы о якобы служебной командировке в западные регионы. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, 39-летний военный одной из воинских частей Харьковщины решил заработать на желающих избежать службы в армии, организуя незаконные «туры» в Европу.

Для осуществления нелегальной поездки дельец разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей: переезда из Киева на Буковину и непосредственного пересечения границы.

Чтобы реализовать задуманное, мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и надеть ее в поездку, а переправщик — оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного. Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост.

Для убедительности фигурант рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме.

Такой «тур» в Румынию стоил желающим 9200 долларов.

Полицейские задержали переправщика сразу после получения денег. Во время проведения санкционированного обыска у фигуранта обнаружили и изъяли деньги, банковские карты и черновые записи.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконное переправление лиц через государственную границу Украины дельцу грозит до девяти лет лишения свободы.

