Практика судів
  1. В Україні

Стягнення аліментів із боржника, який відбуває покарання — що потрібно знати

14:48, 16 жовтня 2025
При виконанні рішень про стягнення коштів постанова про стягнення надсилається виконавцем до відповідної установи лише після перевірки коштів на рахунках боржника та іншого майна для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум.
Стягнення аліментів із боржника, який відбуває покарання — що потрібно знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило питання стягнення аліментів із боржника, який відбуває покарання.

У відомстві наголосили, що обов’язок батьків утримувати своїх дітей не зникає з моменту позбавлення волі. Якщо існує рішення суду про стягнення аліментів, його виконання обов’язкове й для тих, хто відбуває покарання у місцях несвободи.

Законодавче регулювання

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. При цьому факт позбавлення волі не звільняє особу від аліментних зобов’язань. Щоб стягнути аліменти примусово, стягувач має звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу або з позовною заявою. Судовий наказ або виконавчий лист, виданий за рішенням суду про стягнення аліментів, підлягає примусовому виконанню у встановленому законом порядку. Порядок виконання рішень суду про стягнення аліментів визначений Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5.

Як працюють засуджені та як із них стягують аліменти

Особи, засуджені до позбавлення волі, залучаються до суспільно корисної праці на підприємствах, у майстернях колоній або на інших виробництвах. Види праці та умови оплати визначаються адміністрацією колонії. Заробітна плата засудженим нараховується відповідно до виконаних норм і не може бути меншою за встановлений мінімум за умови виконання ними трудових обов’язків у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 60 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як сімдесят п’ять відсотків загальної суми заробітку, а засудженим, які мають заборгованість за виконавчими документами, — не менш як п’ятдесят відсотків загальної суми заробітку.

Як організовується стягнення

При виконанні рішень про стягнення коштів постанова про стягнення надсилається виконавцем до відповідної установи лише після перевірки коштів на рахунках боржника та іншого майна для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум.

Установи відбування покарань здійснюють відрахування із заробітної плати боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення та надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

При цьому у період дії воєнного стану установи, які здійснюють відрахування із доходів боржника, можуть перераховувати стягнуті аліменти безпосередньо стягувачу на визначений у його заяві рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача — на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Пріоритетність аліментних зобов’язань

Відповідно до статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені відшкодовують витрати на своє утримання у колонії, проте ці відрахування здійснюються лише після сплати податків і аліментів. Таким чином, аліменти мають пріоритет у черговості утримань із заробітної плати засуджених.

Крім того, засуджені, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов’язані працювати до повного її погашення. Для цього вони повинні подати заяву про працевлаштування та укласти договір на виконання робіт.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів установа, яка проводила відрахування, повертає виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів.

У разі неотримання аліментів з боржників, які перебувають у місцях позбавлення волі, стягувачі мають право на отримання тимчасової державної допомоги дітям, порядок призначення якої регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

аліменти мінюст боржник

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду