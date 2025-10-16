Стягнення аліментів із боржника, який відбуває покарання — що потрібно знати

При виконанні рішень про стягнення коштів постанова про стягнення надсилається виконавцем до відповідної установи лише після перевірки коштів на рахунках боржника та іншого майна для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило питання стягнення аліментів із боржника, який відбуває покарання.

У відомстві наголосили, що обов’язок батьків утримувати своїх дітей не зникає з моменту позбавлення волі. Якщо існує рішення суду про стягнення аліментів, його виконання обов’язкове й для тих, хто відбуває покарання у місцях несвободи.

Законодавче регулювання

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. При цьому факт позбавлення волі не звільняє особу від аліментних зобов’язань. Щоб стягнути аліменти примусово, стягувач має звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу або з позовною заявою. Судовий наказ або виконавчий лист, виданий за рішенням суду про стягнення аліментів, підлягає примусовому виконанню у встановленому законом порядку. Порядок виконання рішень суду про стягнення аліментів визначений Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5.

Як працюють засуджені та як із них стягують аліменти

Особи, засуджені до позбавлення волі, залучаються до суспільно корисної праці на підприємствах, у майстернях колоній або на інших виробництвах. Види праці та умови оплати визначаються адміністрацією колонії. Заробітна плата засудженим нараховується відповідно до виконаних норм і не може бути меншою за встановлений мінімум за умови виконання ними трудових обов’язків у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 60 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як сімдесят п’ять відсотків загальної суми заробітку, а засудженим, які мають заборгованість за виконавчими документами, — не менш як п’ятдесят відсотків загальної суми заробітку.

Як організовується стягнення

При виконанні рішень про стягнення коштів постанова про стягнення надсилається виконавцем до відповідної установи лише після перевірки коштів на рахунках боржника та іншого майна для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум.

Установи відбування покарань здійснюють відрахування із заробітної плати боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення та надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

При цьому у період дії воєнного стану установи, які здійснюють відрахування із доходів боржника, можуть перераховувати стягнуті аліменти безпосередньо стягувачу на визначений у його заяві рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача — на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Пріоритетність аліментних зобов’язань

Відповідно до статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені відшкодовують витрати на своє утримання у колонії, проте ці відрахування здійснюються лише після сплати податків і аліментів. Таким чином, аліменти мають пріоритет у черговості утримань із заробітної плати засуджених.

Крім того, засуджені, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов’язані працювати до повного її погашення. Для цього вони повинні подати заяву про працевлаштування та укласти договір на виконання робіт.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів установа, яка проводила відрахування, повертає виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів.

У разі неотримання аліментів з боржників, які перебувають у місцях позбавлення волі, стягувачі мають право на отримання тимчасової державної допомоги дітям, порядок призначення якої регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.