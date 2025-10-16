Взыскание алиментов с должника, который отбывает наказание — что нужно знать

При исполнении решений о взыскании средств постановление о взыскании направляется исполнителем в соответствующее учреждение только после проверки средств на счетах должника и иного имущества для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм.

Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос взыскания алиментов с должника, который отбывает наказание.

В ведомстве подчеркнули, что обязанность родителей содержать своих детей не исчезает с момента лишения свободы. Если существует решение суда о взыскании алиментов, его исполнение обязательно и для тех, кто отбывает наказание в местах несвободы.

Законодательное регулирование

Согласно статье 180 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. При этом факт лишения свободы не освобождает лицо от алиментных обязательств. Чтобы взыскать алименты принудительно, взыскатель должен обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа или с исковым заявлением.

Судебный приказ или исполнительный лист, выданный на основании решения суда о взыскании алиментов, подлежит принудительному исполнению в установленном законом порядке.

Порядок исполнения решений суда о взыскании алиментов определен Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Инструкцией по организации принудительного исполнения решений, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5.

Как работают осужденные и как с них взыскивают алименты

Лица, осужденные к лишению свободы, привлекаются к общественно полезному труду на предприятиях, в мастерских колоний или на других производствах. Виды труда и условия оплаты определяются администрацией колонии.

Заработная плата осужденным начисляется в соответствии с выполненными нормами и не может быть ниже установленного минимума при условии выполнения ими трудовых обязанностей в полном объеме.

В соответствии с частью четвертой статьи 60 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденным независимо от всех удержаний должно выплачиваться не менее семидесяти пяти процентов общей суммы заработка, а осужденным, имеющим задолженность по исполнительным документам, — не менее пятидесяти процентов общей суммы заработка.

Как организуется взыскание

При исполнении решений о взыскании средств постановление о взыскании направляется исполнителем в соответствующее учреждение только после проверки средств на счетах должника и иного имущества для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм.

Учреждения исполнения наказаний производят удержания из заработной платы должника и перечисляют средства на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя в срок, установленный для осуществления указанных выплат должнику, а если такой срок не установлен — до десятого числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется взыскание, и направляют исполнителю отчет о произведенных удержаниях и выплатах по форме, установленной Министерством юстиции Украины.

При этом в период действия военного положения учреждения, осуществляющие удержания из доходов должника, могут перечислять взысканные алименты непосредственно взыскателю на указанный в его заявлении счет, а при отсутствии реквизитов счета взыскателя — на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Приоритетность алиментных обязательств

Согласно статье 121 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, осужденные возмещают расходы на свое содержание в колонии, однако эти удержания производятся только после уплаты налогов и алиментов. Таким образом, алименты имеют приоритет в очередности удержаний из заработной платы осужденных.

Кроме того, осужденные, имеющие задолженность по исполнительным документам, обязаны работать до полного ее погашения. Для этого они должны подать заявление о трудоустройстве и заключить договор на выполнение работ.

По окончании срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов, при отсутствии задолженности по их уплате учреждение, осуществлявшее удержания, возвращает исполнителю постановление о взыскании алиментов с отметкой о полном перечислении взыскателю присужденных ему сумм алиментов.

В случае неполучения алиментов от должников, находящихся в местах лишения свободы, взыскатели имеют право на получение временной государственной помощи детям, порядок назначения которой регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 года № 189 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно».

