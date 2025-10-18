На ЗАЕС оголосили тимчасове «перемирʼя» – розпочали ремонт ліній електропередач, фото

У МАГАТЕ оголосили про початок ремонту ліній електропередач до ЗАЕС.

На Запорізькій атомній електростанції стартували роботи з ремонту ліній електропередач, пошкоджених під час бойових дій. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, відновлення зовнішнього електропостачання розпочалося після чотиритижневого відключення. Роботи стали можливими завдяки встановленню локальних зон припинення вогню поблизу місць пошкодження.

«Відновлення зовнішнього електроживлення є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки», — зазначив Гроссі.

Перед цим Президент Володимир Зеленський заявив, що станція працює лише завдяки дизель-генераторам, один із яких уже вийшов з ладу, а ремонти неможливі через постійні атаки.

