В Резерв+ з’явилася відстрочка для батьків дітей з інвалідністю

13:28, 18 жовтня 2025
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в Резерв+.
У застосунку Резерв+ запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони.

Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні.

Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками

Послугу можуть отримати:

  • рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

«Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.

Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності», - заявили у Міноборони.

Як подати запит через Резерв+

Насамперед оновіть застосунок до останньої версії в AppStore або Google Play (бажано увімкнути автоматичне оновлення).

1. Авторизуйтесь у застосунку.

2. На головному екрані натисніть три крапки → виберіть «Подати запит на відстрочку» → виберіть потрібний тип відстрочки.

3. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Система може відмовити в оформленні відстрочки — найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн — в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися — до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН — їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

У Міноборони підкреслюють, що записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа.

Які документи потрібні для оновлення

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

  • пенсійне посвідчення (якщо є);
  • якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
  • якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного з батьків;
  • витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину

У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа.

