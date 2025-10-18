Практика судов
  1. В Украине

В Резерв+ появилась отсрочка для родителей детей с инвалидностью

13:28, 18 октября 2025
Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в приложении Резерв+.
В Резерв+ появилась отсрочка для родителей детей с инвалидностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении Резерв+ запущена возможность получения отсрочки для родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщило Министерство обороны.

Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат на смартфон.

Кто может воспользоваться новой онлайн-отсрочкой

Услугу могут получить:

  • родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

«Если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в Резерв+.

Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действительной и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства», — заявили в Минобороны.

Как подать запрос через «Резерв+»

Сначала обновите приложение до последней версии в AppStore или Google Play (желательно включить автоматическое обновление).

  1. Авторизуйтесь в приложении.
  2. На главном экране нажмите на три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки.
  3. Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки — чаще всего из-за отсутствия или неполных данных о ребенке или его инвалидности в государственных реестрах.

Обновить данные можно онлайн — в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его нужно зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться — в ближайший ЦНАП (центр предоставления административных услуг), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту проживания или Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦНАП, учтите, что быстрее всего это сделать именно в ОСЗН, поскольку их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦНАП процедура может занять больше времени, так как документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

В Минобороны подчеркивают, что записи об инвалидности в реестрах должны быть действительными. Если срок действия документа об инвалидности истек и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно — подать запрос можно будет после получения нового документа.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН нужно иметь с собой следующие документы:

  • свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;
  • РНОКПП ребенка (если есть);
  • пенсионное удостоверение (если есть);
  • если ребенок несовершеннолетний — медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
  • если ребенок совершеннолетний — справку к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного из родителей;
  • выписку о зарегистрированном месте проживания.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, оригиналы не требуются.

Если система все равно не находит ребенка

В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может заключаться в ошибке при вводе. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны мобилизация отсрочка инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності