В Резерв+ появилась отсрочка для родителей детей с инвалидностью

Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в приложении Резерв+.

В приложении Резерв+ запущена возможность получения отсрочки для родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщило Министерство обороны.

Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат на смартфон.

Кто может воспользоваться новой онлайн-отсрочкой

Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

«Если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в Резерв+.

Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действительной и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства», — заявили в Минобороны.

Как подать запрос через «Резерв+»

Сначала обновите приложение до последней версии в AppStore или Google Play (желательно включить автоматическое обновление).

Авторизуйтесь в приложении. На главном экране нажмите на три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки. Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки — чаще всего из-за отсутствия или неполных данных о ребенке или его инвалидности в государственных реестрах.

Обновить данные можно онлайн — в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его нужно зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться — в ближайший ЦНАП (центр предоставления административных услуг), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту проживания или Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦНАП, учтите, что быстрее всего это сделать именно в ОСЗН, поскольку их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦНАП процедура может занять больше времени, так как документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

В Минобороны подчеркивают, что записи об инвалидности в реестрах должны быть действительными. Если срок действия документа об инвалидности истек и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно — подать запрос можно будет после получения нового документа.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН нужно иметь с собой следующие документы:

свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

если ребенок несовершеннолетний — медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);

если ребенок совершеннолетний — справку к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей;

выписку о зарегистрированном месте проживания.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, оригиналы не требуются.

Если система все равно не находит ребенка

В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может заключаться в ошибке при вводе. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа.

