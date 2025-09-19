В Резерв+ запускают бета-тестирование отсрочек для родителей детей с инвалидностью

В бета-тестировании могут принять участие родители ребенка с инвалидностью до 18 лет и родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Минобороны запускает в Резерв+ бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Чтобы присоединиться к тестированию и одними из первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В Минобороны напомнили, что онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

люди с инвалидностью;

студенты, аспиранты;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

семьи защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

работники заведений высшего и профобразования.

