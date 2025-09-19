В Резерв+ запускают бета-тестирование отсрочек для родителей детей с инвалидностью

Минобороны запускает в Резерв+ бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.
Чтобы присоединиться к тестированию и одними из первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.
Кто может принять участие:
В Минобороны напомнили, что онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.
Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.
Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:
Ранее сообщалось, что студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку.
