Практика судов
  1. В Украине

В Резерв+ запускают бета-тестирование отсрочек для родителей детей с инвалидностью

18:27, 19 сентября 2025
В бета-тестировании могут принять участие родители ребенка с инвалидностью до 18 лет и родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
В Резерв+ запускают бета-тестирование отсрочек для родителей детей с инвалидностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны запускает в Резерв+ бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Чтобы присоединиться к тестированию и одними из первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В Минобороны напомнили, что онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • семьи защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники заведений высшего и профобразования.

Ранее сообщалось, что студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны мобилизация отсрочка Резерв+ инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду