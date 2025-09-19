Практика судів
У Резерв+ запускають бета-тестування відстрочок для батьків дітей з інвалідністю

18:27, 19 вересня 2025
У бета-тестуванні можуть взяти участь батьки дитини з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
Міноборони запускає у Резерв+ бета-тестування відстрочок від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони нагадали, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Раніше повідомлялося, що учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку.

