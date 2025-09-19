У Резерв+ запускають бета-тестування відстрочок для батьків дітей з інвалідністю

У бета-тестуванні можуть взяти участь батьки дитини з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони запускає у Резерв+ бета-тестування відстрочок від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони нагадали, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

сім’ї захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Раніше повідомлялося, що учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.