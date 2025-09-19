У Резерв+ запускають бета-тестування відстрочок для батьків дітей з інвалідністю

Міноборони запускає у Резерв+ бета-тестування відстрочок від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.
Хто може взяти участь:
У Міноборони нагадали, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.
Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
Раніше повідомлялося, що учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку.
