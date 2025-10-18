У Німеччині заявили, що поважають рішення Польщі не видавати українця Журавльова, підозрюваного у підриві Північних потоків

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що поважає рішення польського суду не видавати Берліну українця Володимира Журавльова.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві Північних потоків.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив, що поважає рішення польського суду не екстрадувати українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу «Північний потік», пише RMF24.

«У Польщі ухвалено судове рішення, яке я поважаю, бо ми визнаємо принцип розподілу влади», – сказав Вадефуль.

Він додав, що роль виконавчої влади «не полягає у втручанні» у судові рішення, «особливо в інших країнах».

Раніше суд в Італії вирішив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині, де його підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку».

