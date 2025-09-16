Практика судів
Суд в Італії вирішив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині, де його підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку»

15:42, 16 вересня 2025
Італійський суд схвалив екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини через справу «Північного потоку».
Суд в Італії вирішив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині, де його підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку»
Фото: REUTERS
Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію громадянина України Сергія Кузнєцова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». Про це повідомило агентство Reuters.

Адвокати Кузнєцова заявили, що мають намір оскаржити це рішення, звернувшись до Касаційного суду Італії — найвищої судової інстанції країни. Захист наполягає на тому, що екстрадиція не повинна порушувати основні права підозрюваного. «Справедливий судовий розгляд, належні умови утримання під вартою та функціональний імунітет не можуть бути принесені в жертву заради автоматичної співпраці між судами», — наголосили представники захисту Кузнєцова.

Рішення італійського суду стало черговим етапом у справі, яка привертає значну міжнародну увагу через її політичний та економічний контекст. Захист підозрюваного має намір відстоювати його права на найвищому рівні, що може затягнути процес екстрадиції та додати нових деталей до розслідування щодо підриву газопроводів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
