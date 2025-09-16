Суд в Италии решил выдать украинца Германии, где его подозревают в причастности к подрыву «Северного потока»

Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца Сергея Кузнецова в Германию по делу «Северного потока».

Фото: REUTERS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Италии принял решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию, где его подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило агентство Reuters.

Адвокаты Кузнецова заявили, что намерены обжаловать это решение, обратившись в Кассационный суд Италии — высшую судебную инстанцию страны. Защита настаивает на том, что экстрадиция не должна нарушать основные права подозреваемого. «Справедливое судебное разбирательство, надлежащие условия содержания под стражей и функциональный иммунитет не могут быть принесены в жертву ради автоматического сотрудничества между судами», — подчеркнули представители защиты Кузнецова.

Решение итальянского суда стало очередным этапом в деле, которое привлекает значительное международное внимание из-за его политического и экономического контекста. Защита подозреваемого намерена отстаивать его права на высшем уровне, что может затянуть процесс экстрадиции и добавить новых деталей к расследованию подрыва газопроводов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.