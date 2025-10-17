Практика судів
Суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції українця Журавльова, якого підозрюють у підриві Північних потоків

16:33, 17 жовтня 2025
Польський суд також скасував тимчасовий арешт українця.
Фото: AFP
У Варшаві 17 жовтня відбулося засідання у справі українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік». Суд відхилив запит Німеччини на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти, пише RMF24.

«Суд не погодився видати німецькій стороні підозрюваного у підриві «Північного потоку» Володимира Ж. і скасував його тимчасовий арешт», — йдеться у повідомленні.

Перед оголошенням рішення суду адвокат українця заявив, що Володимир «не може розраховувати на справедливий суд у Німеччині».

«Якщо влада Європейського Союзу визнає «Північний потік 1» та «Північний потік 2» бойовою інфраструктурою РФ, що передбачено регламентами та рішеннями Ради ЄС, які підтримують військові дії в Україні, то як, незважаючи на це знання, Німеччина може побачити дії, які є конституційним саботажем?», — додав він.

У відповідь на запитання журналіста, чи можна судити будь-якого українця у такій справі, адвокат наголосив, що «жоден громадянин України не може бути притягнутий до відповідальності або засуджений за дії, спрямовані проти Росії».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вже прокоментував рішення суду: «Польський суд відмовив у видачі українця, підозрюваного у вибуху «Північного потоку-2», до Німеччини та звільнив його з-під варти. І це справедливо. Справу закрито».

Раніше суд в Італії вирішив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині, де його підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку».

