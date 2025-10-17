Практика судов
Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции украинца Журавлева, которого подозревают во взрыве Северных потоков

16:33, 17 октября 2025
Польский суд также отменил временный арест украинца.
Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции украинца Журавлева, которого подозревают во взрыве Северных потоков
Фото: AFP
В Варшаве 17 октября состоялось заседание по делу украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинца и постановил немедленно освободить его из-под стражи, сообщает RMF24.

«Суд не согласился выдать немецкой стороне подозреваемого во взрыве “Северного потока” Владимира Ж. и отменил его временный арест», — говорится в сообщении.

Перед оглашением решения суда адвокат украинца заявил, что Владимир «не может рассчитывать на справедливый суд в Германии».

«Если власти Европейского Союза признают “Северный поток-1” и “Северный поток-2” военной инфраструктурой РФ, что предусмотрено регламентами и решениями Совета ЕС, поддерживающими военные действия в Украине, то как, несмотря на это знание, Германия может рассматривать действия, которые являются конституционным саботажем?», — добавил он.

В ответ на вопрос журналиста, можно ли судить любого украинца по такому делу, адвокат подчеркнул, что «ни один гражданин Украины не может быть привлечен к ответственности или осужден за действия, направленные против России».

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже прокомментировал решение суда: «Польский суд отказал в выдаче украинца, подозреваемого во взрыве “Северного потока-2”, Германии и освободил его из-под стражи. И это справедливо. Дело закрыто».

Ранее суд в Италии решил выдать украинца Сергея Кузнецова Германии, где его подозревают в причастности к подрыву «Северного потока».

суд Польша

