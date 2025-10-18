В Германии заявили, что уважают решение Польши не выдавать украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что уважает решение польского суда не выдавать Берлину украинца Владимира Журавлева.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают во взрыве «Северных потоков».

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заверил, что уважает решение польского суда не экстрадировать украинца Владимира Журавлева, подозреваемого во взрыве газопровода «Северный поток», пишет RMF24.

«В Польше принято судебное решение, которое я уважаю, потому что мы признаем принцип разделения властей», — сказал Вадефуль.

Он добавил, что роль исполнительной власти «не заключается во вмешательстве» в судебные решения, «особенно в других странах».

Ранее суд в Италии решил выдать украинца Сергея Кузнецова Германии, где его подозревают в причастности к подрыву «Северного потока».

