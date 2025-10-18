Практика судов
  1. В мире

В Германии заявили, что уважают решение Польши не выдавать украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков

13:39, 18 октября 2025
Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что уважает решение польского суда не выдавать Берлину украинца Владимира Журавлева.
В Германии заявили, что уважают решение Польши не выдавать украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков
Фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают во взрыве «Северных потоков».

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заверил, что уважает решение польского суда не экстрадировать украинца Владимира Журавлева, подозреваемого во взрыве газопровода «Северный поток», пишет RMF24.

«В Польше принято судебное решение, которое я уважаю, потому что мы признаем принцип разделения властей», — сказал Вадефуль.

Он добавил, что роль исполнительной власти «не заключается во вмешательстве» в судебные решения, «особенно в других странах».

Ранее суд в Италии решил выдать украинца Сергея Кузнецова Германии, где его подозревают в причастности к подрыву «Северного потока».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності