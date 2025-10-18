МВФ наполягає на девальвації гривні перед новим пакетом позики для України — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд наполягає на контрольованій девальвації гривні напередодні переговорів про новий кредитний пакет для України.

Україна стикається з тиском Міжнародного валютного фонду, який закликає до контрольованої девальвації гривні напередодні переговорів про новий пакет фінансової допомоги. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин.

За даними видання, МВФ вважає, що девальвація може зміцнити державні фінанси, збільшивши доходи бюджету у гривневому еквіваленті, особливо за рахунок експорту, номінованого в іноземній валюті. Водночас у Національному банку України виступають проти такого кроку, наголошуючи на ризиках для інфляції та стабільності курсу.

Розбіжності у підходах створюють напруження напередодні перемовин щодо нового кредитного пакету від МВФ, який може сягнути 8 мільярдів доларів. Україна вже отримала більшу частину із попередньої програми фонду на 15,6 мільярда доларів, узгодженої у 2023 році.

Переговори між Києвом і МВФ тривають у Вашингтоні під час щорічних зборів фонду. Очікується, що наступного місяця розпочнуться консультації на рівні технічних фахівців, а керуюча директорка МВФ Крісталіна Георгієва відвідає Київ для підтвердження підтримки України.

У матеріалі зазначається, що девальвація гривні може збільшити номінальні податкові надходження, однак посадовці Національного банку чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадської думки, повідомили джрела видання.

НБУ відмовився коментувати ситуацію через «період тиші» перед засіданням щодо облікової ставки, запланованим на наступний тиждень. У МВФ також утрималися від офіційних заяв.

