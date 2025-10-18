МВФ настаивает на девальвации гривны перед новой программой для Украины — Bloomberg

Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны в преддверии переговоров о новом кредитном пакете для Украины.

Украина сталкивается с давлением со стороны Международного валютного фонда, который призывает к контролируемой девальвации гривны накануне переговоров о новом пакете финансовой помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, МВФ считает, что девальвация может укрепить государственные финансы, увеличив бюджетные доходы в гривневом эквиваленте, особенно за счет экспорта, номинированного в иностранной валюте. В то же время в Национальном банке Украины выступают против такого шага, подчеркивая риски для инфляции и стабильности курса.

Разногласия в подходах создают напряженность накануне переговоров о новом кредитном пакете от МВФ, который может составить 8 миллиардов долларов. Украина уже получила большую часть средств из предыдущей программы фонда на 15,6 миллиарда долларов, согласованной в 2023 году.

Переговоры между Киевом и МВФ продолжаются в Вашингтоне в рамках ежегодных собраний фонда. Ожидается, что в следующем месяце начнутся консультации на уровне технических специалистов, а управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева посетит Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины.

В материале отмечается, что девальвация гривны может увеличить номинальные налоговые поступления, однако представители Национального банка сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественного восприятия, сообщили источники издания.

НБУ отказался комментировать ситуацию из-за «периода тишины» перед заседанием по учетной ставке, запланированным на следующую неделю. В МВФ также воздержались от официальных заявлений.

