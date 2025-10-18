У Києві змінять рух транспорту через новий Подільський міст під час повітряної тривоги

Із 20 жовтня під час повітряної тривоги автобуси не будуть курсувати на лівий берег через Подільський міст.

Із 20 жовтня у столиці набуде чинності новий порядок руху пасажирського транспорту, який курсує через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Нові правила стосуватимуться автобусів №110, №111 та №112, які під час повітряної тривоги курсуватимуть за тимчасовими маршрутами — №110-Т, №111-Т і №112-Т. Усі вони оминатимуть Подільський міст і прямуватимуть через Північний міст.

Зокрема, автобуси змінюватимуть маршрути залежно від того, де перебуватимуть на момент оголошення тривоги. Якщо транспорт рухатиметься в районі вулиці Набережно-Хрещатицької, він курсуватиме за альтернативними схемами під номерами №110-Д та №111-Д.

Водночас маршрути автобусів, що їдуть із лівого на правий берег, залишаються без змін.

У КМДА пасажирам радять звертати увагу на номер маршруту, адже саме він визначатиме, за яким алгоритмом рухатиметься автобус у період повітряної тривоги.

