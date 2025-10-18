В Киеве изменят движение транспорта через новый Подольский мост во время воздушной тревоги

С 20 октября во время воздушной тревоги автобусы не будут курсировать на левый берег через Подольский мост.

С 20 октября в столице вступает в силу новый порядок движения пассажирского транспорта, который проходит через Подольский мостовой переход с правого на левый берег Днепра. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Новые правила будут касаться автобусов №110, №111 и №112, которые во время воздушной тревоги будут курсировать по временным маршрутам — №110-Т, №111-Т и №112-Т. Все они будут объезжать Подольский мост и направляться через Северный мост.

В частности, автобусы будут изменять маршруты в зависимости от того, где они находятся в момент объявления тревоги. Если транспорт будет двигаться в районе улицы Набережно-Крещатицкой, он будет курсировать по альтернативным схемам под номерами №110-Д и №111-Д.

При этом маршруты автобусов, следующих с левого на правый берег, остаются без изменений.

В КГГА пассажирам советуют обращать внимание на номер маршрута, поскольку именно он определяет, по какому алгоритму будет двигаться автобус во время воздушной тревоги.

