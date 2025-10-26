В Україну йдуть дощі та сильний вітер – прогноз погоди

Центральні, південні та східні регіони відчують негоду, на заході опадів не буде.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В понеділок частину України очікують сильні дощі та пориви південно-східного вітру, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, значні опади пройдуть у центральних регіонах, крім Вінницької області, а також на півдні, сході та в Сумській області. Сильний південно-східний вітер супроводжуватиме негоду.

«На заході, півночі та на Вінниччині у понеділок істотних опадів не очікується», – зазначила Діденко.

Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +7…+12 градусів, але на півдні та південному сході буде тепліше – до +12…+16 градусів.

У Києві в понеділок опадів не передбачається, температура повітря складе +8…+10 градусів.

«Перша половина тижня буде в Україні прохолодною та з періодичними дощами, а ось з четверга-п’ятниці в більшості областей передбачається потепління та прояснення», – додала синоптикиня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.