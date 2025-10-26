В Украину идут дожди и сильный ветер – прогноз погоды

Центральные, южные и восточные регионы почувствуют непогоду, на западе осадков не будет.

В понедельник часть Украины ожидают сильные дожди и порывы юго-восточного ветра, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, значительные осадки пройдут в центральных регионах, кроме Винницкой области, а также на юге, востоке и в Сумской области. Сильный юго-восточный ветер будет сопровождать непогоду.

«На западе, севере и в Винницкой области в понедельник существенных осадков не ожидается», – отметила Диденко.

Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, но на юге и юго-востоке будет теплее – до +12...+16 градусов.

В Киеве в понедельник осадков не предвидится, температура воздуха составит +8...+10 градусов.

«Первая половина недели будет в Украине прохладной и с периодическими дождями, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей ожидается потепление и прояснение», – добавила синоптик.

