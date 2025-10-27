Практика судів
  1. В Україні

Мультики та відеоігри українською: у Держбюджеті-2026 заклали 4 млрд гривень на національний контент

16:18, 27 жовтня 2025
У Держбюджеті на 2026 рік заклали фінансування на створення фільмів, мультфільмів, освітніх відео та YouTube-проєктів.
Мультики та відеоігри українською: у Держбюджеті-2026 заклали 4 млрд гривень на національний контент
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено кошти на масштабну програму з виробництва українського аудіовізуального контенту для всіх вікових груп. Особливий акцент зроблено на створенні продукту для дітей і підлітків, повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Зокрема, в рамках програми Президента України «1000 годин українського контенту» з державного бюджету буде профінансовано виробництво вітчизняного продукту для всіх вікових груп. На цей напрям передбачено значний ресурс – 4 мільярди гривень, зазначила депутатка.

Йдеться про підтримку повнометражних і документальних фільмів, мультфільмів, освітніх відео та YouTube-проєктів.

Повне державне фінансування дитячого контенту

За словами Євгенії Кравчук, контент для дітей стане окремою категорією, для якої держава забезпечить 100% фінансування без вимоги співфінансування з боку виробників.

«Мова йде не лише про мультики як такі, а й про контент для соцмереж, бо діти, особливо підлітки, мають зовсім іншу структуру споживання контенту. Вони дивляться відео в YouTube чи короткі ролики в соцмережах, і для них буде створено продукти, у яких розповідатимуть про історію, про певні твори шкільної літератури, але подано буде все цікаво. Це теж потрібно», — пояснила Кравчук.

Окрім того, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики також запропонував Міністерству культури додати до програми переклад українською популярних відеоігор.

Нагадаємо, що Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо мультфільму «Маша і Ведмідь». Він повідомив, що Нацполіція підтвердила зв’язок цього контенту з Росією і готова вжити заходів для обмеження його розповсюдження у випадку введення санкцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України гроші діти держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду