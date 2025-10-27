Мультики та відеоігри українською: у Держбюджеті-2026 заклали 4 млрд гривень на національний контент

У Держбюджеті на 2026 рік заклали фінансування на створення фільмів, мультфільмів, освітніх відео та YouTube-проєктів.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено кошти на масштабну програму з виробництва українського аудіовізуального контенту для всіх вікових груп. Особливий акцент зроблено на створенні продукту для дітей і підлітків, повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Зокрема, в рамках програми Президента України «1000 годин українського контенту» з державного бюджету буде профінансовано виробництво вітчизняного продукту для всіх вікових груп. На цей напрям передбачено значний ресурс – 4 мільярди гривень, зазначила депутатка.

Йдеться про підтримку повнометражних і документальних фільмів, мультфільмів, освітніх відео та YouTube-проєктів.

Повне державне фінансування дитячого контенту

За словами Євгенії Кравчук, контент для дітей стане окремою категорією, для якої держава забезпечить 100% фінансування без вимоги співфінансування з боку виробників.

«Мова йде не лише про мультики як такі, а й про контент для соцмереж, бо діти, особливо підлітки, мають зовсім іншу структуру споживання контенту. Вони дивляться відео в YouTube чи короткі ролики в соцмережах, і для них буде створено продукти, у яких розповідатимуть про історію, про певні твори шкільної літератури, але подано буде все цікаво. Це теж потрібно», — пояснила Кравчук.

Окрім того, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики також запропонував Міністерству культури додати до програми переклад українською популярних відеоігор.

Нагадаємо, що Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо мультфільму «Маша і Ведмідь». Він повідомив, що Нацполіція підтвердила зв’язок цього контенту з Росією і готова вжити заходів для обмеження його розповсюдження у випадку введення санкцій.

