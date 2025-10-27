Мультфильмы и видеоигры на украинском: в Госбюджете-2026 заложили 4 млрд гривен на национальный контент

В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрены средства на масштабную программу по производству украинского аудиовизуального контента для всех возрастных групп. Особый акцент сделан на создании продукта для детей и подростков, сообщила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.
В частности, в рамках программы Президента Украины «1000 часов украинского контента» из государственного бюджета будет профинансировано производство отечественного продукта для всех возрастных категорий. На это направление предусмотрен значительный ресурс — 4 миллиарда гривен, отметила депутат.
Речь идет о поддержке полнометражных и документальных фильмов, мультфильмов, образовательных видео и YouTube-проектов.
Полное государственное финансирование детского контента
По словам Евгении Кравчук, контент для детей станет отдельной категорией, для которой государство обеспечит 100% финансирование без требования софинансирования со стороны производителей.
«Речь идет не только о мультфильмах как таковых, но и о контенте для социальных сетей, ведь дети, особенно подростки, имеют совершенно другую структуру потребления контента. Они смотрят видео в YouTube или короткие ролики в соцсетях, и для них будут созданы продукты, в которых расскажут об истории, о произведениях школьной литературы, но в интересной подаче. Это тоже необходимо», — объяснила Кравчук.
Кроме того, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики также предложил Министерству культуры добавить в программу перевод на украинский язык популярных видеоигр.
Напомним, что Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил обеспокоенность по поводу мультфильма «Маша и Медведь». Он сообщил, что Нацполиция подтвердила связь этого контента с Россией и готова принять меры для ограничения его распространения в случае введения санкций.
