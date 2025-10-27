Практика судов
  1. В Украине

Мультфильмы и видеоигры на украинском: в Госбюджете-2026 заложили 4 млрд гривен на национальный контент

16:18, 27 октября 2025
В Госбюджете на 2026 год предусмотрено финансирование на создание фильмов, мультфильмов, образовательных видео и YouTube-проектов.
В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрены средства на масштабную программу по производству украинского аудиовизуального контента для всех возрастных групп. Особый акцент сделан на создании продукта для детей и подростков, сообщила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.

В частности, в рамках программы Президента Украины «1000 часов украинского контента» из государственного бюджета будет профинансировано производство отечественного продукта для всех возрастных категорий. На это направление предусмотрен значительный ресурс — 4 миллиарда гривен, отметила депутат.

Речь идет о поддержке полнометражных и документальных фильмов, мультфильмов, образовательных видео и YouTube-проектов.

Полное государственное финансирование детского контента

По словам Евгении Кравчук, контент для детей станет отдельной категорией, для которой государство обеспечит 100% финансирование без требования софинансирования со стороны производителей.

«Речь идет не только о мультфильмах как таковых, но и о контенте для социальных сетей, ведь дети, особенно подростки, имеют совершенно другую структуру потребления контента. Они смотрят видео в YouTube или короткие ролики в соцсетях, и для них будут созданы продукты, в которых расскажут об истории, о произведениях школьной литературы, но в интересной подаче. Это тоже необходимо», — объяснила Кравчук.

Кроме того, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики также предложил Министерству культуры добавить в программу перевод на украинский язык популярных видеоигр.

Напомним, что Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил обеспокоенность по поводу мультфильма «Маша и Медведь». Он сообщил, что Нацполиция подтвердила связь этого контента с Россией и готова принять меры для ограничения его распространения в случае введения санкций.

Верховная Рада Украины деньги дети госбюджет

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

