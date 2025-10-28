Практика судів
В Одеському обласному ТЦК розпочали перевірку інформації про напад на діючого військовослужбовця

09:59, 28 жовтня 2025
У ТЦК заявили, що за даним фактом розпочато невідкладну перевірку з метою встановлення всіх обставин та ідентифікації причетних осіб.
В Приморському районі Одеси стався напад на діючого військовослужбовця. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК.

«Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ретельно вивчає інформацію, поширену в соціальних мережах, щодо ганебного нападу на діючого військовослужбовця в Приморському районі м. Одеса», - йдеться у заяві.

Зазначається, що за даним фактом розпочато невідкладну перевірку з метою встановлення всіх обставин та ідентифікації причетних осіб.

«З'ясовується, чи мають особи, згадані у публікаціях, відношення до військовослужбовців ТЦК та СП. Також перевіряється інформація щодо можливої участі в інциденті сторонніх осіб, які могли представлятися членами «добровольчих формувань».

У разі підтвердження причетності до протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП, буде негайно ініційовано службове розслідування. Їхнім діям буде надана принципова правова оцінка, а винні особи будуть притягнуті до суворої відповідальності, згідно з чинним законодавством», - заявили у ТЦК.

Одеський обласний ТЦК також додав, що вже співпрацює з правоохоронними органами для забезпечення об'єктивного та всебічного розслідування.

