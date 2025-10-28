В Одесском областном ТЦК начали проверку информации о нападении на действующего военнослужащего

В ТЦК заявили, что по данному факту начата внеочередная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц.

В Приморском районе Одессы произошло нападение на действующего военнослужащего. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК.

«Руководство Одесского областного ТЦК и СП тщательно изучает информацию, распространенную в социальных сетях, относительно позорного нападения на действующего военнослужащего в Приморском районе г. Одесса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту начата внеочередная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц.

«Выясняется, имеют ли лица, упомянутые в публикациях, отношение к военнослужащим ТЦК и СП. Также проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами “добровольческих формирований”.

В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП будет незамедлительно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ТЦК.

Одесский областной ТЦК также добавил, что уже сотрудничает с правоохранительными органами для обеспечения объективного и всестороннего расследования.

