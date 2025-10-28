Поліція попередила про шахрайські схеми з надання фінансової допомоги: як захистити себе

Правоохоронці попереджають про схему шахрайства, пов’язану з фальшивими повідомленнями про надання фінансової допомоги. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї використовують метод фішингу, щоб викрасти гроші з банківських карток громадян.
У поліції попереджають: шахраї надсилають повідомлення в месенджерах або соцмережах про нібито надання фінансової допомоги від міжнародних організацій або державних установ. У цих повідомленнях зазвичай міститься посилання на сайт або чат-бот, де користувачів запрошують можуть дізнатись «додаткову інформацію».
Так, до прикладу, в одній з таких анкет громадянина запитували банківські реквізити, а згодом з його картки списали всі кошти.
«Надійшло повідомлення від ООН про надання фінансової допомоги кожному громадянину України, в якому потрібно перейти за посиланням для подачі заяви, перейшов за посиланням, заповнив анкету, дивне було питання про мої банківські реквізити, але і на нього я дав повну відповідь. Після чого через годину з моєї картки списалися всі кошти», - розповів чоловік.
Що робити, щоб уникнути шахрайства?
