Поліція попередила про шахрайські схеми з надання фінансової допомоги: як захистити себе

Поліція попередила про схему шахрайства з фейковими виплатами від ООН.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці попереджають про схему шахрайства, пов’язану з фальшивими повідомленнями про надання фінансової допомоги. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї використовують метод фішингу, щоб викрасти гроші з банківських карток громадян.

У поліції попереджають: шахраї надсилають повідомлення в месенджерах або соцмережах про нібито надання фінансової допомоги від міжнародних організацій або державних установ. У цих повідомленнях зазвичай міститься посилання на сайт або чат-бот, де користувачів запрошують можуть дізнатись «додаткову інформацію».

Так, до прикладу, в одній з таких анкет громадянина запитували банківські реквізити, а згодом з його картки списали всі кошти.

«Надійшло повідомлення від ООН про надання фінансової допомоги кожному громадянину України, в якому потрібно перейти за посиланням для подачі заяви, перейшов за посиланням, заповнив анкету, дивне було питання про мої банківські реквізити, але і на нього я дав повну відповідь. Після чого через годину з моєї картки списалися всі кошти», - розповів чоловік.

Що робити, щоб уникнути шахрайства?

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Перевіряйте повідомлення та сайти через офіційні джерела. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо повідомлення виглядає підозрілим, не відкривайте посилання. Не надавайте конфіденційну інформацію. Не повідомляйте свої банківські реквізити, логіни та паролі стороннім особам, особливо через месенджери або незнайомі сайти. Заблокуйте картку в разі розголошення даних. Якщо ви вже надали особисті дані, негайно зверніться до вашого банку для блокування картки. Повідомляйте правоохоронців. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно звертайтесь до поліції або кіберполіції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.