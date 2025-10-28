Полиция предупредила о мошеннических схемах с предоставлением финансовой помощи: как защитить себя

Полиция предупредила о схеме мошенничества с фейковыми выплатами от ООН.

Правоохранители предупреждают о схеме мошенничества, связанной с фальшивыми сообщениями о предоставлении финансовой помощи. Как сообщают в киберполиции, мошенники используют метод фишинга, чтобы украсть деньги с банковских карт граждан.

В полиции предупреждают: мошенники рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях о якобы предоставлении финансовой помощи от международных организаций или государственных учреждений. В этих сообщениях обычно содержится ссылка на сайт или чат-бот, где пользователям предлагают «узнать дополнительную информацию».

Так, например, в одной из таких анкет у гражданина запросили банковские реквизиты, а вскоре с его карты списали все деньги.

«Поступило сообщение от ООН о предоставлении финансовой помощи каждому гражданину Украины, в котором нужно было перейти по ссылке для подачи заявления. Я перешел по ссылке, заполнил анкету, было странное поле о моих банковских реквизитах, но и на него я дал полный ответ. После этого через час с моей карты списали все деньги», — рассказал мужчина.

Что делать, чтобы избежать мошенничества?

Получайте информацию только из официальных источников. Проверяйте сообщения и сайты через официальные каналы. Не переходите по сомнительным ссылкам. Если сообщение выглядит подозрительно — не открывайте ссылку. Не предоставляйте конфиденциальную информацию. Не сообщайте свои банковские реквизиты, логины и пароли посторонним лицам, особенно через мессенджеры или незнакомые сайты. Заблокируйте карту в случае разглашения данных. Если вы уже передали личную информацию, немедленно обратитесь в свой банк для блокировки карты. Сообщайте правоохранителям. Если вы подозреваете мошенничество, немедленно обращайтесь в полицию или киберполицию.

