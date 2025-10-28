Практика судов
  1. В Украине

Полиция предупредила о мошеннических схемах с предоставлением финансовой помощи: как защитить себя

16:44, 28 октября 2025
Полиция предупредила о схеме мошенничества с фейковыми выплатами от ООН.
Полиция предупредила о мошеннических схемах с предоставлением финансовой помощи: как защитить себя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители предупреждают о схеме мошенничества, связанной с фальшивыми сообщениями о предоставлении финансовой помощи. Как сообщают в киберполиции, мошенники используют метод фишинга, чтобы украсть деньги с банковских карт граждан.

В полиции предупреждают: мошенники рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях о якобы предоставлении финансовой помощи от международных организаций или государственных учреждений. В этих сообщениях обычно содержится ссылка на сайт или чат-бот, где пользователям предлагают «узнать дополнительную информацию».

Так, например, в одной из таких анкет у гражданина запросили банковские реквизиты, а вскоре с его карты списали все деньги.

«Поступило сообщение от ООН о предоставлении финансовой помощи каждому гражданину Украины, в котором нужно было перейти по ссылке для подачи заявления. Я перешел по ссылке, заполнил анкету, было странное поле о моих банковских реквизитах, но и на него я дал полный ответ. После этого через час с моей карты списали все деньги», — рассказал мужчина.

Что делать, чтобы избежать мошенничества?

  1. Получайте информацию только из официальных источников. Проверяйте сообщения и сайты через официальные каналы.
  2. Не переходите по сомнительным ссылкам. Если сообщение выглядит подозрительно — не открывайте ссылку.
  3. Не предоставляйте конфиденциальную информацию. Не сообщайте свои банковские реквизиты, логины и пароли посторонним лицам, особенно через мессенджеры или незнакомые сайты.
  4. Заблокируйте карту в случае разглашения данных. Если вы уже передали личную информацию, немедленно обратитесь в свой банк для блокировки карты.
  5. Сообщайте правоохранителям. Если вы подозреваете мошенничество, немедленно обращайтесь в полицию или киберполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция мошенник киберпреступность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду