Уряд визначив результати виконання завдань у 2025 році держслужбовцями категорії «А»

18:10, 30 жовтня 2025
З прийняттям нормативно-правового акта для державних службовців категорії «А», зазначених у додатках до нього, розпочинається черговий етап процедури оцінювання – визначення результатів виконання завдань, який триватиме до 2 грудня.
Кабінет Міністрів 29 жовтня прийняв розпорядження № 1164-р «Про визначення результатів виконання завдань у 2025 році державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А», призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України».

Відповідно до документа, до 5 листопада державні секретарі міністерств, заступники Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники, члени Національної комісії зі стандартів державної мови, визначені у додатках 1-5, подають звіти про службову діяльність.

З 5 по 11 листопада 2025 р. Державний секретар Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Національної комісії зі стандартів державної мови проводять оціночні співбесіди та готують пропозиції за формою згідно з додатком 4 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640.

З 12 по 18 листопада 2025 р. міністри, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, Міністр оборони України проводять співбесіди з відповідними посадовцями та формують пропозиції.

Протягом одного робочого дня після формування пропозицій вони надсилаються до державних органів для ознайомлення, а протягом 10 робочих днів — до Національного агентства з питань державної служби.

Національне агентство з питань державної служби узагальнює пропозиції до 9 грудня 2025 р. та вносить Кабінетові Міністрів України проект розпорядження про затвердження висновків.

У НАДС додали, що з прийняттям цього нормативно-правового акта для державних службовців категорії «А», зазначених у додатках до нього, розпочинається черговий етап процедури оцінювання – визначення результатів виконання завдань, який триватиме до 02 грудня 2025 року.

«Звертаємо увагу, що звіти в довільній формі про свою службову діяльність мають бути подані особам, які будуть проводити оціночні співбесіди, до 5 листопада 2025 року.

Крім того, зазначене розпорядження містить інші доручення учасникам зазначеної процедури та строки виконання таких доручень», - заявили у НАДС.

Кабінет Міністрів України НАДС

